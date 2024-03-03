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Судья Мансано назвал причину удаления Беллингема в матче с «Валенсией»

Судья Мансано назвал причину удаления Беллингема в матче с «Валенсией»
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Арбитр встречи 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией» (2:2) Хесус Хиль Мансано прокомментировал скандальное удаление полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

«На 99-й минуте игрок Джуд Беллингем был удалён с поля по следующей причине: после окончания игры, всё ещё находясь на поле, он подбежал ко мне, находясь в агрессивной позе, и выкрикивал фразу, повторяя её несколько раз: «Это чёртов гол», – приводит слова из официального отчёта Мансано Madrid Xtra.

Напомним, английский хавбек получил красную карточку после финального свистка в матче с «Валенсией» за споры с арбитром.

В компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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