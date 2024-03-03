Судья Мансано назвал причину удаления Беллингема в матче с «Валенсией»

Арбитр встречи 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией» (2:2) Хесус Хиль Мансано прокомментировал скандальное удаление полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

«На 99-й минуте игрок Джуд Беллингем был удалён с поля по следующей причине: после окончания игры, всё ещё находясь на поле, он подбежал ко мне, находясь в агрессивной позе, и выкрикивал фразу, повторяя её несколько раз: «Это чёртов гол», – приводит слова из официального отчёта Мансано Madrid Xtra.

Напомним, английский хавбек получил красную карточку после финального свистка в матче с «Валенсией» за споры с арбитром.

В компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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