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Вячеслав Малафеев высказался о матче «Зенит» — «Спартак»

Вячеслав Малафеев высказался о матче «Зенит» — «Спартак»
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлением от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«В первом тайме казалось, что в целом всё идёт по плану «Зенита». Они растягивали оборону «Спартака», часто атаковали по краям поля и контролировали игру. Но чего-то всё-таки не хватало для того, чтобы превратить преимущество в гол.

Второй тайм, как мне показалось, повторял сценарий первого. Опять хорошая игра по флангам, но без явной результативности — ударов было не много. Если не вдаваться в такие тактические тонкости, игра и вовсе могла показаться унылой. Хотя и у «Зенита» было несколько моментов, в том числе когда дошло до выноса с линии ворот защитниками «Спартака». Ну и, конечно же, был хороший розыгрыш на последних минутах игроками «Спартака», который привёл к попаданию в штангу.

Что касается Адамова и Максименко, то вопросов к их игре особо нет», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, встреча закончилось нулевой ничьей.

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