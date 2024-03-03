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«Реал» обжалует удаление Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» — COPE

«Реал» обжалует удаление Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» — COPE
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Мадридский «Реал» намерен подать апелляцию на удаление полузащитника Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» (2:2), сообщает журналист издания COPE Аранча Родригес.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

Ожидается, что решение по апелляции будет принято не позже четверга.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После этого футболисты «Реала» окружили Хиля Мансано и начали с ним спорить. За агрессивное поведение судья показал Беллингему красную карточку.

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