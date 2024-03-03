«Реал» обжалует удаление Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» — COPE

Мадридский «Реал» намерен подать апелляцию на удаление полузащитника Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» (2:2), сообщает журналист издания COPE Аранча Родригес.

Ожидается, что решение по апелляции будет принято не позже четверга.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

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После этого футболисты «Реала» окружили Хиля Мансано и начали с ним спорить. За агрессивное поведение судья показал Беллингему красную карточку.