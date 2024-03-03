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Вингер «Реала» Винисиус отреагировал на скандал в матче с «Валенсией»

Вингер «Реала» Винисиус отреагировал на скандал в матче с «Валенсией»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал исход матча между его клубом и «Валенсией» в рамках очередного тура Ла Лиги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Мы не смогли победить, потому что нам не позволили этого сделать. Дубль? Я счастлив забить два гола, хочу продолжать творить историю „Реала», — цитирует игрока журналист издания COPE Аранча Родригес.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

Винисиус по ходу матча записал в свой актив два забитых гола. Бразилец помог вернуться «Реалу» в игру, уступающему со счётом 0:2.

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