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Защитник «Оренбурга» Адамов: ничья с ЦСКА в Москве — достойный результат

Защитник «Оренбурга» Адамов: ничья с ЦСКА в Москве — достойный результат
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Команды сыграли вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Ничья — хороший результат, тем более мы играли в Москве. ЦСКА сильный соперник. Хорошо, что в конце удалось забить. Считаю, что это достойный результат», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч состоялся вчера, 2 марта. На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды. Арсен Адамов вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

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