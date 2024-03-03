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И. Федотов: в выбранной Карасёвым тактике на «Зенит» — «Спартак» в начале была опасность

И. Федотов: в выбранной Карасёвым тактике на «Зенит» — «Спартак» в начале была опасность
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Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе главного судьи матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) Сергея Карасёва.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Тактику Карасёва на матч «Спартака» и «Зенита» я понял. Но опасность в таком выборе тактики в начале была. И это больше исходило от игроков, а не от Карасёва. Сергей явно готовился к этому матчу, и заранее решил, что будет давать командам играть и больше проводить профилактические беседы и затягивать с карточками. Он максимально убеждал футболистов, что всё видит и всё контролирует.

Когда была опасность? Когда можно было дать карточки за фол на Мостовом или Фернандесу, например. Но он игроков убеждал, что всё у него под контролем. Конфликты были, но они носили локальный характер. Но матч для судейства был очень сложный: да, не было попаданий мяча в руку, жёстких подкатов, но футболисты постоянно нарушали правила, всё было очень контактно. Но тактика применять профилактику в виде разговоров сработала: Карасёв начал показывать карточки в тот момент, когда не показывать их он уже не мог. При этом пропуски фолов у него были одинаковы в обе стороны – и обе команды это приняли. Ту планку борьбы, что Карасёв взял в начале, он выдержал до конца.

Карасёв обладает авторитетом среди игроков. Сухой, который осенью провёл хорошую работу, таким авторитетом, например, не обладает. Такие сложные матчи могут вывозить только «судьи-авторитеты». Много стычек, возни, это очень сложная игра. По сути, упустил он только один важный эпизод: когда Вендел начал бодаться с Пруцевым. Просто в это время он объяснял что-то другому игроку «Зенита». Но ассистент всё видел и должен был раньше стартовать к футболистам, чтобы всё предотвратить в зародыше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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