«Исключительный игрок». Гвардиола — о Бруну Фернандеше в преддверии дерби Манчестера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об атакующем полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше в преддверии очного матча команд в 27-м туре английской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 3 марта.

«Исключительный игрок. Особенно меня поражает стабильность, которую он демонстрирует в каждой игре. Когда у этого парня в ногах находится мяч, обязательно происходит что-то особенное, и он здорово связывает игру команды впереди. Что я могу ещё сказать? Очень, очень важный игрок», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Матч начнётся в 18:30 мск.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восемью результативными передачами.