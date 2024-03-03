Владимир Быстров не верит в вину Квинси Промеса в деле о наркотиках

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о ситуации нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие! То, что там родственники говорят, — понятное дело, за бабло», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии.