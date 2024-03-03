Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг — о матче с «Сити»: необходимо учиться у более успешных соперников, чтобы расти

Тен Хаг — о матче с «Сити»: необходимо учиться у более успешных соперников, чтобы расти
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил важность перенимания опыта у более успешных соперников в преддверии очного матча 27-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 3 марта.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Необходимо учиться у более успешных соперников, если вы хотите подняться на более высокий уровень. Но в то же время мы должны делать это только так, как это может сделать «Манчестер Юнайтед». Мы другой клуб, с другой обстановкой и ДНК», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Матч начнётся в 18:30 мск.

После 26 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага набрали 44 очка и занимают шестое место. После аналогичного количества туров АПЛ «Манчестер Сити» заработал 59 очков и расположился на второй строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Гвардиола: «Юнайтед» силён, все хоронили его перед игрой с «Ливерпулем», но он не проиграл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android