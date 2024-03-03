Тен Хаг — о матче с «Сити»: необходимо учиться у более успешных соперников, чтобы расти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил важность перенимания опыта у более успешных соперников в преддверии очного матча 27-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 3 марта.

«Необходимо учиться у более успешных соперников, если вы хотите подняться на более высокий уровень. Но в то же время мы должны делать это только так, как это может сделать «Манчестер Юнайтед». Мы другой клуб, с другой обстановкой и ДНК», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Матч начнётся в 18:30 мск.

После 26 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага набрали 44 очка и занимают шестое место. После аналогичного количества туров АПЛ «Манчестер Сити» заработал 59 очков и расположился на второй строчке.