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«На лавке мы с Ловчевым можем посидеть». Быстров — о позиции левого защитника в «Зените»

«На лавке мы с Ловчевым можем посидеть». Быстров — о позиции левого защитника в «Зените»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, удивлён ли он, что сине-бело-голубые не приобрели левого защитника в прошедшее зимнее трансферное окно. Экс-игрок сказал, что не было смысла покупать футболиста на эту позицию.

«Зачем он нужен им? На лавке сидеть? Есть молодой, который может неплохо себя проявить, по словам тренерского штаба, пусть он играет. А на скамейке даже мы с Ловчевым можем посидеть, веселее будет», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой станет футболистом московского ЦСКА летом 2024 года, когда у него закончится контракт с петербуржцами. Руководство сине-бело-голубых перевело его во вторую команду.

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