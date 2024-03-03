Винисиус может быть дисквалифицирован на 4 матча за критику судейства в игре с «Валенсией»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может быть отстранён от футбола как минимум на четыре матча за критику судейства в минувшем матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразильский футболист может понести наказание в том случае, если соответствующая жалоба поступит в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). После этого будет назначен специальный эксперт, который оценит, есть ли основания для дисквалификации Винисиуса. При условии, что данный эксперт подтвердит вину игрока, то согласно статье 106 Дисциплинарного кодекса, касающейся заявлений в отношении судейского корпуса, ему будет грозить дисквалификации как минимум на четыре матча (максимум 12) и штраф в размере от € 601 до € 3005,06.

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Напомним, после игры с «Валенсией» Винисиус заявил, что «Реал» не победил не потому, что не смог, а потому что ему не позволили сделать это.

Подобное наказание в теории может ждать и полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени, который после указанного матча написал в своей социальной сети фразу «Это позор».