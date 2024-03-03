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Алан Дзагоев рассказал, чем будет заниматься в ЦСКА на посту селекционера

Алан Дзагоев рассказал, чем будет заниматься в ЦСКА на посту селекционера
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился информацией о том, чем он будет заниматься на должности селекционера клуба.

«В целом буду заниматься подбором игроков для основы. Будет также и молодёжка, и школа. В совокупности этим буду заниматься. Условно говоря, нашли игрока где-то в Южной Америке. Я долетел, посмотрел его несколько игр. Что-то в этом роде.

Также и школу я уже смотрю — 2009-е, 2008-е, 2007-е года, которые ближайшие два года резерв для основы и молодёжки. В этом направлении буду двигаться на благо клубу. Я понял, что мне это интересно, сразу позвонил Роману Юрьевичу [Бабаеву]. Он меня поддержал и сказал, что могу приезжать и договариваться. Вот и договорились. Я безумно рад», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале ЦСКА.

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