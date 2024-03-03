Мэр Валенсии сделал в соцсети репост записи, оскорбляющей Винисиуса

Мэр Валенсии Мария Хосе Катала после минувшего матча 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» (2:2), ознаменовавшегося скандальным судейством, в соцсети Х (ранее Twitter) сделала репост записи, в которой негативно отзываются о вингере мадридского клуба Винисиусе Жуниоре.

В оригинальной публикации, сделанной журналистом Пако Льоретом, было написано следующее: «В очередной раз напряжённый матч. «Месталья» не заслуживала увидеть поражения. «Валенсия» была героической.

«Семёрка» Мадрида — провокатор, грубиян, ищущий конфликта и бросающий вызов соперникам и болельщикам. Позорное поведение».

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В компенсированное ко второму тайму время, на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».