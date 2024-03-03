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Мэр Валенсии сделал в соцсети репост записи, оскорбляющей Винисиуса

Мэр Валенсии сделал в соцсети репост записи, оскорбляющей Винисиуса
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Мэр Валенсии Мария Хосе Катала после минувшего матча 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» (2:2), ознаменовавшегося скандальным судейством, в соцсети Х (ранее Twitter) сделала репост записи, в которой негативно отзываются о вингере мадридского клуба Винисиусе Жуниоре.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

В оригинальной публикации, сделанной журналистом Пако Льоретом, было написано следующее: «В очередной раз напряжённый матч. «Месталья» не заслуживала увидеть поражения. «Валенсия» была героической.

«Семёрка» Мадрида — провокатор, грубиян, ищущий конфликта и бросающий вызов соперникам и болельщикам. Позорное поведение».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В компенсированное ко второму тайму время, на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

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