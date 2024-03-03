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Александр Горшков предположил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»

Александр Горшков предположил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играли с московским «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«В данном случае для «Зенита» ничья со «Спартаком» это не поражение, так как «Краснодар» тоже сыграл вничью, поэтому все остались при своих. Может быть, поэтому «Зенит» со «Спартаком» не шли ва-банк, играли осторожно. Конечно, было важно победить, но также важно не проиграть.

«Зениту», играя дома, надо было показывать более смелый и агрессивный футбол, больше прилагать усилий, чтобы забить гол», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 37 очков и занимает второе место. После аналогичного количества туров РПЛ «Спартак» заработал 31 очко и расположился на четвёртой строчке.

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