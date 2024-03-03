Александр Горшков предположил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играли с московским «Спартаком» (0:0).

«В данном случае для «Зенита» ничья со «Спартаком» это не поражение, так как «Краснодар» тоже сыграл вничью, поэтому все остались при своих. Может быть, поэтому «Зенит» со «Спартаком» не шли ва-банк, играли осторожно. Конечно, было важно победить, но также важно не проиграть.

«Зениту», играя дома, надо было показывать более смелый и агрессивный футбол, больше прилагать усилий, чтобы забить гол», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 37 очков и занимает второе место. После аналогичного количества туров РПЛ «Спартак» заработал 31 очко и расположился на четвёртой строчке.