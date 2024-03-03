Быстров рассказал, сколько ещё времени понадобится Овечкину, чтобы догнать Гретцки

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, когда российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» нападающий Александр Овечкин догонит легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Когда Овечкин догонит Гретцки по голам? Через полтора года», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В данный момент на счету Овечкина 839 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету. Таким образом, отставание россиянина составляет 55 голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин набрал 44 (17+27) очка в 56 матчах.