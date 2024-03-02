У Овечкина новая «жертва» среди вратарей! Забил 839-й гол в НХЛ, положив начало камбэку

После разгрома в Детройте у «Вашингтона» было несколько дней отдыха, чтобы прийти в себя, но домашний матч с «Филадельфией» начался для «столичных» из рук вон плохо. Уже на второй минуте Бобби Бринк оказался расторопнее Алексея Протаса на пятачке.

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А под занавес отрезка Оуэн Типпетт метким броском реализовал большинство. В этом эпизоде 12-й голевой пас в сезоне отдал защитник «Флайерз» Егор Замула.

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Но «Вашингтон» в этот вечер не пожелал сдаваться, да ещё и в домашней игре с конкурентом за место в плей-офф. И начало камбэку «столичных» положил гол Александра Овечкина. Уилсон выиграл вбрасывание, Лапьер «подсунул» шайбу Ови, а тот уже переиграл Самуэля Эрссона, ставшего 173-м вратарём в НХЛ, который пропускал от Великой Восьмёрки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

17-й гол в сезоне, 839-й в карьере – отставание от Гретцки сегодня сократилось до 55 шайб. Также Овечкин набрал 1529-е очко в НХЛ, вплотную приблизившись к топ-15 бомбардиров за всю историю лиги.

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Ну а самое важное для Овечкина как капитана — этот гол разбудил «Вашингтон» в важном матче. Через пять минут после него Сонни Милано выиграл борьбу на пятачке и сравнял счёт, а в конце отрезка нетипичный для себя гол из-под ворот забил Джон Карлссон. И сразу отпраздновал успех с находившимся неподалёку Ови!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Вашингтон» сумел сыграть достаточно строго и надёжно, не позволил «Филадельфии» вернуться в эту встречу, да ещё и сам забил парочку голов, снявших все вопросы о победителе.

Ещё в третьем периоде произошла яркая потасовка между Томом Уилсоном и Гарнетом Хэтэуэем. Бывшие партнёры по «Вашингтону» обменялись нешуточными оплеухами, кроме того, в этом «замесе» принял косвенное участие и Овечкин, вступившийся за Уилсона.

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В итоге же «Вашингтон» одержал важную победу, сократив отставание от замыкающей топ-3 Столичного дивизиона «Филадельфии» до четырёх очков. При этом у «Кэпиталз» есть две игры в запасе, так что плей-офф точно не является для «Вашингтона» чем-то нереальным.