Хомуха: ситуация с контрактом влияет на Чалова, голова забита другим

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о нападающем армейцев Фёдоре Чалове.

«Ситуация с контрактом влияет на Чалова. Когда у футболиста нет полной концентрации на основную деятельность, а голова забита другими вещами, это неизбежно скажется. Насколько я понимаю позицию Чалова, он хочет в очередной раз поехать и попробовать себя за границей, поэтому не подписывает контракт. Я думаю, что Мусаева именно с целью замены Чалова и брали», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Контракт форварда с армейцами истекает в конце этого года.