Ла Лига расследует новый эпизод проявления расизма в адрес Винисиуса — The Athletic

Ла Лига инициировала расследование инцидента, произошедшего во время минувшего матча 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» (0:0), связанного с тем, что ребёнок, присутствовавший на этой игре, назвал «обезьяной» крайнего нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, поводом к проведению расследования стало видео, опубликованное на интернет-ресурсе ESPN Brazil, на котором ребёнок произносит оскорбительные слова в адрес бразильского футболиста.

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Подчёркивается, что женщина, снявшая это видео, вызвала на стадион полицию прямо по ходу встречи.

В игре с «Валенсией» Винисиус оформил дубль.

Напомним, в матче этих команд, состоявшемся в 35-м туре Ла Лиги минувшего сезона (1:0), болельщики «летучих мышей» также оскорбляли Винисиуса, после чего некоторые из них были задержаны полицией.