«Пари НН» — «Факел»: гости открыли счёт на 23-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом». Встреча проводится на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 23-й минуте полузащитник воронежцев Вячеслав Якимов открыл счёт. Последовала подача в штрафную, где новичок «Факела» Райан Сенхаджи зацепился за мяч и пробил с разворота — голкипер здорово сгруппировался и отразил мяч. Правда, прямо на Якимова, который из вратарской добил в цель.

Нижегородцы находятся на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 18 проведённых матчах. Воронежцы располагаются на 11-й позиции с 21 очком после аналогичного количества встреч.