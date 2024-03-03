Руслан Нахушев: думаю, что Чалов договорится о новом контракте с ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Руслан Нахушев считает, что руководство армейцев и нападающий команды Фёдор Чалов смогут договориться о новом контракте.

«Пока рано говорить, что Мусаев является заменой Чалову. Фёдор всё-таки опытнее, стабильнее и игрок сборной России. Если будет равноценная замена, то это только плюс для ЦСКА, и все будут рады. Если в команде будет ещё один нападающий, который может безболезненно заменить лидера, конечно, это хорошо.

Естественно, какую-то нервозность Чалову будет вносить ситуация с контрактом, но, я думаю, что договорятся и решат все вопросы», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Контракт форварда с армейцами истекает в конце этого года.