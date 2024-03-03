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Бородюк прокомментировал эмоциональный уход Соболева с поля в матче с «Зенитом»

Бородюк прокомментировал эмоциональный уход Соболева с поля в матче с «Зенитом»
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Известный отечественный специалист Александр Бородюк высказался об эмоциональном уходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева с поля в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». На 72-й минуте Соболева заменил Михаил Игнатов. Команды сыграли вничью — 0:0.

«Соболев старался, бегал, но ничего не получилось. Ты можешь показать свои эмоции в раздевалке, а здесь более 55 тысяч, показывают по телевидению, такая реакция… Но здесь всё хорошо сделал помощник Абаскаля, он не обратил внимания», — сказал Бородюк в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Александр Соболев выругался и сразу после замены ушёл в раздевалку. Позже он объяснил свой поступок неравнодушием к своей игре и команде.

Подробнее:
«Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». Соболев объяснил свои эмоции после замены
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