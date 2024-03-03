«Балтика» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Матч начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 19 туров чемпионата России «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Сочи» заработал 11 очков и расположился на 16-й строчке.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре сочинская команда выиграла у «Балтики» со счётом 2:0. Голами отметились нападающий Мартин Крамарич и защитник Ванья Дркушич.
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Крамарич – 6' 2:0 Дркушич – 83'
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