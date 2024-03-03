«Акрон» дома потерпел поражение от «Родины» в 21-м туре Первой лиги

Сегодня, 3 марта, состоялся матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» из Тольятти московская «Родина». Команды играли в Тольятти. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости поля одержали победу со счётом 2:0.

В первом тайме в составе московского клуба голом отметился Астемир Гордюшенко. Во второй половине Иван Тимошенко удвоил преимущество своей команды.

После этой победы в активе «Родины» стало 31 очко. Подопечные Франка Артиги занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Акрон» с 35 очками расположился на третьей строчке.

В параллельном матче сыграли «Волгарь» и «СКА-Хабаровск». Встреча 21-го тура Первой лиги в Астрахани завершилась ничейным результатом – 1:1.