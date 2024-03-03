«Не можем позволить «Ливерпулю» оформить квадрупл». Стоунз — о чемпионской гонке в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Есть ли шансы у «Ливерпуля» на завоевание сразу четырёх трофеев в этом сезоне? О нет! Мы не можем этого допустить!

«Арсенал» и «Ливерпуль» – это те команды, которые подталкивают нас, а мы подталкиваем их к трофеям. Это работает и в нашу пользу тоже, мы должны постоянно совершенствоваться. Это вполне здоровая конкуренция.

Подобное соперничество вызывает голод до побед. Нужно сделать всё возможное и от нас зависящее, чтобы потом не иметь ни единого сожаления. В конце карьеры хочется просто оглянуться назад и увидеть всё то, о чём я даже не мечтал в детстве», — приводит слова Стоунза The Times.

На данный момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль», набравший 63 очка после 27 туров. «Манчестер Сити» отстаёт от мерсисайдцев на четыре балла, имея при этом игру в запасе.