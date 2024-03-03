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Тренер «Факела» Ташуев — о матче с «Пари НН»: каждое очко на вес золота

Тренер «Факела» Ташуев — о матче с «Пари НН»: каждое очко на вес золота
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Якимов – 23'     1:1 Гоцук – 64'    

«Сложный матч. Первая игра после зимних сборов — это раз. Второе — поле было неидеальное, хоть агрономы и старались. Песочек, мяч жуётся. Забили стандарт, в таких матчах решает эпизод. И пропустили похожий гол. Был ещё моментик, но мастерства не хватило. Обидный момент, он мог привести в победе.

В любом случае очко в копилочку есть. В текущей ситуации каждое очко на вес золота. Ребята бились, старались. Показали характер, но, мне кажется, закономерно по очку обе команды набрали», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

3 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью — 1:1.

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