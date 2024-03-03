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Два английских топ-клуба следят за голкипером «Аякса» Рамаем

Два английских топ-клуба следят за голкипером «Аякса» Рамаем
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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» намерены приобрести 22-летнего вратаря нидерландского «Аякса» Дианта Рамая. Об этом сообщает аккаунт All Transfer в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, английские клубы имеют предметный интерес к игроку и летом 2024 года попытаются приобрести голкипера. Сообщается, что сумма трансфера может составить около € 20 млн.

Напомним, Рамай перешёл в «Аякс» летом 2023 года из немецкого «Айнтрахта» за € 5 млн, подписав контракт сроком до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Рамай провёл за «Аякс» 27 матчей во всех турнирах, пропустив 42 мяча. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.

«Аякс» после 24 туров нидерландской Эредивизии занимает пятое место с 39 очками.

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