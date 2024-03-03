«Челси» интересуется игроком молодёжной сборной Нидерландов

Правый вингер «Лидс Юнайтед» и молодёжной сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл предстоящим летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство лондонской команды готово выйти на представителей «Лидса» для обсуждения условий возможного трансфера в самое ближайшее время. Отмечается, что на 22-летнего игрока претендуют также и другие английские топ-клубы.

Саммервилл выступает за «Лидс Юнайтед» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.