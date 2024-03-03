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В «Динамо» ответили, почему не подписали новичков зимой

В «Динамо» ответили, почему не подписали новичков зимой
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, почему бело-голубые не были активны на трансферном рынке в зимнее окно.

«У нас планомерная модель комплектования. Основную работу мы сделали летом. Даже зимний трансфер мы осуществили летом. Мы подготовились заранее и сделали всё заблаговременно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 3 марта, «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 35 очков после 19 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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