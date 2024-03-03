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Глава РПЛ Алаев: мне бы хотелось, чтобы Дзюба и Соболев говорили после каждой игры

Глава РПЛ Алаев: мне бы хотелось, чтобы Дзюба и Соболев говорили после каждой игры
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал судейское нововведение в России.

«Я за то, чтобы переговоры судей выкладывали прямо в режиме онлайн на матче! Это же не пилоты самолёта. Шутки шутками, но я уверен, что к этому придёт. Я за то, чтобы судьи были открытыми. Однако футболисты Дзюба и Соболев молчат? Мне бы хотелось, чтобы они говорили после каждой игры. Но, к сожалению, заставить мы их не можем. Плохо — будем работать. Никто никого заставлять не собирается», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Начиная с весенней части текущего сезона, арбитры матчей РПЛ и Кубка страны начали объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.

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