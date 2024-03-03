Глава РПЛ Алаев: надеюсь, юристы «Спартака» разберутся с Промесом

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Мы на связи с руководством «Спартака». У них работают юристы, поэтому вопросы к ним. Надеюсь, они разберутся со своим футболистом», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии. Позднее футболист был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. До этого в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее игрока приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.