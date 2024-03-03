В регламенте РПЛ появится возможность переносить матчи накануне

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о возможных изменениях регламента чемпионата России.

«Могу сказать, какой будет подход. Он уже согласован, проведена большая работа с коллегами из РФС. Мы пришли к мнению, что теперь у организаторов лиги РПЛ и ФНЛ появилась возможность переносить матчи накануне. Все детали пропишем. В середине марта будет профкомитет, куда мы пригласим представителей профессиональных лиг и разработаем подход. С нового сезона такой параметр точно будет в регламенте», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.