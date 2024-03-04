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Влахович эмоционально отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Влахович эмоционально отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович эмоционально прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:2).

Италия - Серия А . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Кварацхелия – 42'     1:1 Кьеза – 81'     2:1 Распадори – 88'    

«У меня были возможности выиграть матч. Я усердно работал в течение недели и делал всё, чтобы быть готовым, но сегодня этого не произошло. Я не забил.

Когда я не следую своей интуиции, всё идёт не так. Сначала хотел контролировать мяч, но потом решил ударить с первого раза и не забил. Я забиваю в 9 из 10 таких ситуаций. Конечно, надо прибавить, я буду ещё усерднее работать и голы придут. Я хочу стать великим нападающим», – приводит слова Влаховича DAZN.

В нынешнем сезоне Душан Влахович сыграл за туринский «Ювентус» во всех турнирах 26 матчей, в которых отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

«Ювентус» располагается на второй строчке турнирной таблицы итальянской Серии А, в активе команды Массимилиано Аллегри 57 очков в 27 матчах.

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