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Душан Влахович согласился продлить контракт с «Ювентусом» — La Gazzetta dello Sport

Душан Влахович согласился продлить контракт с «Ювентусом» — La Gazzetta dello Sport
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович согласился продлить контракт с туринским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в последние дни агенты футболиста выходили на связь с руководством «Ювентуса» по вопросу о новом соглашении. Нынешний контракт действует до лета 2026 года, и в нём присутствует пункт с увеличивающейся зарплатой. Сначала серб получал € 7,5 млн, сейчас зарабатывает € 10 млн, а в следующем сезоне будет получать € 12 млн.

Влахович перебрался в «Фиорентину» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 83,5 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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