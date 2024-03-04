Новый сезон женской Суперлиги стартует 9 марта

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило календарь матчей чемпионата России по футболу среди женских команд, сообщает телеграм-канал Суперлиги.

1-й тур женской Суперлиги состоится 9 марта 2024 года. В новом сезоне команды проведут между собой два круга по 26 туров. Всего будет сыграно 156 матчей.

В этом сезоне в турнире примут участие 13 клубов: «Динамо», «Енисей», «Звезда-2005», «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Ростов», «Рубин», «Рязань-ВДВ», ЦСКА, «Чертаново» и «Спартак».

Отметим, что для женской команды московского «Спартака» это будет дебют в Суперлиге. В 1-м туре красно-белые сыграют на выезде с ЖФК «Зенит».

Напомним, действующим чемпионом Суперлиги является санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. Второе место занял московский ЦСКА, заработав 38 очков. На третьей строчке расположился московский «Локомотив» — 37 очков.