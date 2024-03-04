Роберт Морено сравнил работу тренером в «Сочи» и в «Барселоне»

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес рассказал, чем работа в нынешнем клубе отличается от его работы в «Барселоне».

«Период работы в «Барселоне» был невероятным, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси-Суарес-Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.

Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет – это просто футбол. Всё, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки «Барселоны» ― такие же люди, различается только их уровень. Ключевая разница футболистов, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли всё на свете – на следующий день они выходят на тренировку ради того, что выиграть ещё больше. Но глобально между работой в «Барселоне» и в «Сочи» нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит цель выигрывать. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.