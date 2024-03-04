Игрок «Оренбурга» Вера рассказал о несостоявшемся трансфере в «Локомотив»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о своём несостоявшемся трансфере в московский «Локомотив» в прошедшее зимнее трансферное окно.

«Мы с агентом обо всём договорились, после игры против «Сочи» в декабре я должен был пройти медосмотр в «Локомотиве». Но после матча я понял, что клубы не уладили все вопросы между собой, не договорились. Я вернулся в Аргентину, провёл там отпуск. Потом поехал на сборы с «Оренбургом» и готовился к возобновлению сезона с командой», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

26-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста один матч в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса в € 3 млн.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков после 19 туров. В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» занял седьмое место.