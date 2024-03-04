Булыкин: Дзюба не показал игры должного уровня в матче с «Динамо»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин раскритиковал нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу за неудачную игру в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Думаю, что Ньямси ещё покажет себя в «Локомотиве», с «Динамо» он сыграл неплохо. Пытался найти передачами Дзюбу, но у Артёма игра не заладилась. Когда вышли игроки посвежее, в атаке «Локо» стало лучше, появились моменты. Некоторые футболисты сыграли намного ниже своего уровня в первом тайме матча с «Динамо. Замены неплохо повлияли, но было уже поздно. Тот же Дзюба не показал должного уровня, а оборона пропустила атаку в первом тайме. Но думаю, что именно новичок Ньямси ещё себя покажет, будет видно его преимущество в росте», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.