Тони Кроос находится в шаге от продления контракта с «Реалом» — Скира

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос находится в одном шаге от продления контракта с мадридским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.

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Напомним, немецкий полузащитник выступает за «Реал» с 2014 года. За этот период он принял участие в 452 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 96 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.