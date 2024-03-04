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Игроки «Ботафого» дважды затаскивали на поле футболиста с травмой ради затяжки времени

Игроки «Ботафого» дважды затаскивали на поле футболиста с травмой ради затяжки времени
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В матче 11-го тура чемпионата штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) встречались «Флуминенсе» и «Ботафого». В концовке встречи при счёте 3:2 в пользу гостей произошёл забавный эпизод, связанный с затяжкой времени.

На 90+5-й минуте игрок «Ботафого» получил повреждение и оказался на газоне. Спустя некоторое время травмированный футболист выбрался за пределы поля, чтобы команды смогли продолжить игру. Однако партнёры по команде затащили его обратно на поле, чтобы немного затянуть время.

Фото: Скриншот трансляции матча

После этого голкипер «Флуминенсе» за ноги вытянул игрока гостей за пределы поля, чтобы быстрее продолжить игру.

Фото: Скриншот трансляции матча

В итоге на помощь пришли запасные «Ботафого» и вернули пострадавшего на поле. Сразу после этого в эпизод вмешался арбитр.

Фото: Скриншот трансляции матча

После возобновления матча футболисты «Ботафого» сумели забить ещё один гол и одержали итоговую победу со счётом 4:2.

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