Арбитра Мансано со скандального матча «Реала» с «Валенсией» временно отстранили от работы

Главный арбитр матча 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией» Хесус Хиль Мансано временно отстранён от работы, сообщает издание Cadena Ser.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

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Позднее сообщалось, что «Реал» намерен добиваться радикальных изменений в испанском судействе. После 27 проведённых матчей Ла Лиги сезона-2023/2024 «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков. У идущей на втором месте «Жироны» 59 очков в активе.