«Если «Реал» зовёт, ты не можешь отказать им». Гуллит — о возможном переходе Мбаппе

Экс-форвард «Челси» и сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Реал» – крупнейший клуб в мире. Если «сливочные» зовут тебя, ты почти всегда ответишь им согласием и не сможешь отказать. Я понимаю, что «Реал» намерен подписывать лучших игроков планеты, поэтому они в своё время приглашали Криштиану Роналду и других великих футболистов.

Мбаппе верит, что он может побеждать с «Реалом». Он уже выиграл много с «ПСЖ», но он хочет выиграть Лигу чемпионов и, возможно, думает, что в «ПСЖ» этого не произойдёт. Хотя я всё ещё думаю, что парижанам это по силам. Однако Килиан играл за «ПСЖ» долгое время и хочет перемен», – приводит слова Гуллита AS.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.