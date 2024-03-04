Поле стадиона «Спартака» допустили до проведения матча с «Оренбургом»

Поле домашнего стадиона «Спартака» «Лукойл Арены» допущено к проведению матчей. Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

«Перед возобновлением сезона, 29 февраля, комиссия РПЛ по допуску футбольных полей уведомила РФС о невозможности проведения матчей на «Лукойл Арене» в связи с неудовлетворительным состоянием поля.

Сегодня комиссия РПЛ и эксперт Российского футбольного союза провели обязательный осмотр поля, который проходит не менее чем за 10 дней до первого матча Кубка России после зимнего перерыва.

В результате, руководствуясь пунктом 7.5 регламента Кубка России, заключением комиссии РПЛ и принимая во внимание положительную динамику восстановления травяного покрытия с учётом проводимых клубом необходимых агротехнических процедур, которая позволит футбольному полю через 10 дней соответствовать требованиям Стандартов РФС, комиссия по допуску полей РФС приняла окончательное решение о готовности футбольного поля стадиона «Лукойл Арена» для проведения матча 14 марта между командами «Спартак» и «Оренбург», – говорится в официальном сообщении РПЛ.

Напомним, следующий матч московского футбольного клуба «Спартак» с воронежским «Факелом» пройдет 10 марта в «Лужниках». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе РПЛ. Решение связано с тем, что поле домашней арены «Спартака», «Лукойл Арены», изначально не прошло аттестацию комиссии РПЛ.