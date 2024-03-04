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Арбитр Федотов: формальный повод для отмены гола «Ахмата» был

Арбитр Федотов: формальный повод для отмены гола «Ахмата» был
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение судей засчитать гол защитника «Ахмата» Андрея Семёнова в матче 19-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Уралом» (1:0).

«Момент с голом «Ахмата» — сложный. Здесь вопрос о положении «вне игры». По-футбольному такой удар Семёнова даже трактором не вытащишь. Мне кажется, это основной критерий. Плюс игрок «Ахмата», стоявший на пути мяча, уворачивался. Хотя важнее, куда попал Семёнов.

На стоп-кадре видно, что вратарь выглядывал из-за спины соперника и, скорее всего, видел удар. А во время самого удара игрок «Ахмата» сделал движение не к мячу, а от него. Очень сложный момент, по которому хотелось бы выслушать мнение департамента. Неважно, подаст «Урал» апелляцию или нет.

Формальный повод отменить гол был, и хочется узнать позицию ассистентов РПЛ. Потому что в дальнейшем такие моменты могут быть, и если голы будут отменять, то возникнут большие вопросы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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