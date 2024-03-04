Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за 10 матчей

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в первом матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном» из ОАЭ (0:1). Таким образом, прервалась девятиматчевая голевая серия португальского форварда.
В последний раз в официальной игре за «Аль-Наср» Роналду не забивал 1 декабря. Это произошло в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» — 0:3. На протяжении последующих девяти встреч во всех турнирах 39-летний футболист поражал ворота таких команд, как «Аль-Рияд», «Аль-Шабаб» (дважды), «Аль-Иттифак», «Аль-Иттихад», «Аль-Тавун», «Аль-Фатех» и «Аль-Фейха» (дважды).
В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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