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Артета высказался о травмах Мартинелли и Саки, полученных ими в матче с «Шеффилдом»

Артета высказался о травмах Мартинелли и Саки, полученных ими в матче с «Шеффилдом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о состоянии крайних нападающих «канониров» Габриэля Мартинелли и Букайо Саки, которые были заменены по ходу встречи 27-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 5'     0:2 Богл – 13'     0:3 Мартинелли – 15'     0:4 Хаверц – 25'     0:5 Райс – 39'     0:6 Уайт – 58'    

«Замена Саки не была тактической, он чувствовал себя неважно. К тому же у нас есть Фабиу Виейра, которому нужна игровая практика. Это была отличная возможность, чтобы предоставить её (Виейра заменил Саку в перерыве матча. — Прим. «Чемпионата»).

Затем у нас возникла небольшая проблема с Габи Мартинелли. У него образовалась небольшая рана на ноге. Нам нужно подождать и посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, Мартинелли был заменён на 66-й минуте игры с «Шеффилд Юнайтед» из-за повреждения.

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