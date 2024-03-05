Артета высказался о травмах Мартинелли и Саки, полученных ими в матче с «Шеффилдом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о состоянии крайних нападающих «канониров» Габриэля Мартинелли и Букайо Саки, которые были заменены по ходу встречи 27-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

«Замена Саки не была тактической, он чувствовал себя неважно. К тому же у нас есть Фабиу Виейра, которому нужна игровая практика. Это была отличная возможность, чтобы предоставить её (Виейра заменил Саку в перерыве матча. — Прим. «Чемпионата»).

Затем у нас возникла небольшая проблема с Габи Мартинелли. У него образовалась небольшая рана на ноге. Нам нужно подождать и посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, Мартинелли был заменён на 66-й минуте игры с «Шеффилд Юнайтед» из-за повреждения.