Корнеев: переход Захаряна в «Реал Сосьедад» — ошибка, он не привык работать в таком режиме

Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» и «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о хавбеке «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» со статусом клуба последних лет считаю ошибочным по спортивному плану развития игрока. Там сумасшедшая конкуренция, очень высокая физическая интенсивность футбола, которую проповедует тренер. Отсюда частота травм и невнятность игры Захаряна.

Он устаёт так, что уже на присущую ему креативность не хватает сил. Его тело не привыкло работать в таком режиме. По мне, аренда в менее сильную команду или чемпионат была бы более подходящим развитием событий», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.