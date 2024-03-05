Василий Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода в Медиалигу

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о решении владельца «СКА Ростов» Василия Вакуленко (известного музыкального исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу. Уткин назвал Басту неудачником.

«Чего о Васе говорить?! Он неудачник. Потому что он приходит в Медиалигу из-за того, что его команда ничего не добилась там, где играла раньше.

Его переход связан с тем, что Медиалига перспективнее Второй лиги? Очень хорошо, я желаю ему удачи. Но в данный момент он приходит после того, как его проект провалился там, где он его хотел делать. Это правда, это не оценочное суждение», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале «Это медиафутбол, бро!»