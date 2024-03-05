Анчелотти объяснил, почему Беллингем получил красную карточку в игре с «Валенсией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, почему, на его взгляд, атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем на самом деле был удалён в концовке матча 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2).

«Состояние Беллингема? Я с ним ещё не успел поговорить.

Если же говорить о его красной карточке, полученной в Валенсии, то он получил её, потому что был немного расстроен, но он никого не оскорблял», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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Напомним, английский хавбек получил красную карточку после финального свистка в матче с «Валенсией» за споры с арбитром. После матча появилась информация, что в ходе этого спора Беллингем оскорбил судью.

В компенсированное ко второму тайму время, на 90+9-й минуте, Беллингем забил гол с передачи полузащитника Браима Диаса, но главный судья матча Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении игры за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».