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Анчелотти объяснил, почему Беллингем получил красную карточку в игре с «Валенсией»

Анчелотти объяснил, почему Беллингем получил красную карточку в игре с «Валенсией»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, почему, на его взгляд, атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем на самом деле был удалён в концовке матча 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2).

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+9'

«Состояние Беллингема? Я с ним ещё не успел поговорить.

Если же говорить о его красной карточке, полученной в Валенсии, то он получил её, потому что был немного расстроен, но он никого не оскорблял», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, английский хавбек получил красную карточку после финального свистка в матче с «Валенсией» за споры с арбитром. После матча появилась информация, что в ходе этого спора Беллингем оскорбил судью.

В компенсированное ко второму тайму время, на 90+9-й минуте, Беллингем забил гол с передачи полузащитника Браима Диаса, но главный судья матча Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении игры за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

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