Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Ахметов рассказал, на каких позициях его видит Семак

Полузащитник «Зенита» Ахметов рассказал, на каких позициях его видит Семак
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, присоединившийся к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно, поделился информацией о том, на каких позициях на поле его видит главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак.

«Семак видит меня на атакующих позициях в полузащите и, возможно, на фланге», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
«К такому надо привыкать». Ильзат Ахметов оценил уровень «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android