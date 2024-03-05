Полузащитник «Зенита» Ахметов рассказал, на каких позициях его видит Семак

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, присоединившийся к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно, поделился информацией о том, на каких позициях на поле его видит главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак.

«Семак видит меня на атакующих позициях в полузащите и, возможно, на фланге», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.