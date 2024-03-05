Защитник «Зенита» Нино: присутствие Клаудиньо в команде сильно облегчает период адаптации

Защитник «Зенита» Нино рассказал о своей адаптации в российском клубе.

«Общение с Малкомом и Клаудиньо в олимпийской сборной Бразилии помогает адаптироваться. Могу сказать, что даже были близкими друзьями. Они всегда с большой теплотой и нежностью отзывались о «Зените» и Санкт-Петербурге. Конечно, эти разговоры вызывали определённый интерес. И сейчас, когда я оказался здесь, вижу подтверждения их слов. Присутствие Клаудиньо в команде сильно облегчает период адаптации», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Нино перешёл в «Зенит» из бразильского «Флуминенсе» в январе 2024 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. На данный момент после 19 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на втором месте с 37 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39 очков).